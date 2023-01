Schützentreffen mit Festen und Jubiläen

Den Auftakt des Schützenjahres in der Dinkelstadt bildete das Dreikönigstreffen der Schützenvereine aus Gronau und Epe. Auf Einladung der Bürgerschützengilde Gronau fand es in der Gaststätte „Concordia“ statt.

Der zweite Vorsitzende der „Bürger“, Bernd Smit, begrüßte einen Saal begeisterter Schützenbrüder, darunter den amtierenden Stadtkaiser Martin Schreiber (Buterland-Beckerhook)m und als Schützenschwester die amtierende Schützenkönigin vom Schöttelkotterhook, Melanie Köstering.

Nach der Protokollverlesung durch Stefan Reer stellten sich Ludger Röttger (Hubertus Epe) und Jörg Niehoff (Schöttelkotterhook, Tiekerhook, Eßseite) der Versammlung vor. Beide haben in ihren Vereinen den Vorsitz als Präsident übernommen und waren erstmals in dieser Funktion mit dabei.

Zuerst ging der Blick zurück auf die beiden Jubiläen des abgelaufenen Jahres. So dankten die Berger Schützen aus Epe und die Bürgerschützen aus Gronau für die gute Beteiligung aller Vereine an den Feiern. Der Berger Schützenverein überreichte allen Gastvereinen ein Festbuch und einen Erinnerungsfilm zum Jubiläum.

Die Hubertus-Schützen als Gastgeber des 2022-er Stadtschützenfests freuten sich ebenfalls über den erfolgreichen Verlauf der Festtage. Für die Übergabe der Spendengelder an die Lebenshilfe und die Engbers-Stiftung wird zu einem späteren Zeitpunkt eingeladen. Und die Fortsetzung folgt: Die sechste Auflage des Stadtschützenfestes im Spätsommer 2025 wird nach einstimmigem Beschluss vom Schützenverein Nachbarschaft Rentenburg ausgerichtet.

Schützenfesttermine in Gronau und Epe 2023 Foto: Schützengilde St. Katharina Epe vom 18. bis 20. Mai,Schützenverein Hubertus Epe vom 27. bis 30. Mai,Schützenverein Nachbarschaft Rentenburg Gronau: Kinderfest im Juni 2023,Berger Schützenverein Epe vom 8. bis 10. Juni,Schützengesellschaft Brook-Spechtholtshook Gronau: Kinderfest am 10. Juni, Schützenfeste vom 16. bis 18. Juni,Bürgerschützengilde Gronau vom 23. bis 26. Juni,Schützenverein Kloster Epe: Jungschützenfest am 1. Juli, Schützenfest vom 7. bis 9. Juli,Schützenverein Buterland-Beckerhook Gronau,vom 15. bis 18. Juli ,Bürgerschützengilde St. Georgi Epe: Sommerfest vom 22. bis 23. Juli,Schützenverein Schöttelkotterhook, Tiekerhook, Eßseite Gronau vom 28. bis 31. Juli ...

Auch in diesem Sommer wird wieder Schützenfest gefeiert. Den Auftakt macht der Schützenverein St. Katharina an Christi Himmelfahrt, die Berger feiern erstmals an ihrem neuen Termin zu Fronleichnam. Die Saison endet an der Kaiserstiege. Neben den Schützenfesten werden Sommerfeste gefeiert, erstmals auch bei der Bürgerschützengilde St. Georgi, die jetzt im zweijährlichen Rhythmus Schützenfest feiern werden.

Im Stadtwesten laufen die Vorbereitungen für das nächste Jubiläum der zehn Schützenvereine. Die Schützengesellschaft Brook-Spechtholtshook feiert im Juni 2024 ihr 100-jähriges Bestehen. Schon jetzt hat Präsident Rainer Doetkotte die Schützenfamilien zu den Festveranstaltungen eingeladen. So sollen sich die Schützen die Termine für den Festkommers in der Bürgerhalle mit anschließendem Großen Zapfenstreich am 7. Juni 2024 und am 16. Juni 2024 mit Antreten, Festumzug und Feiern am Specht­holtshook in den Kalender eintragen.

Jubiläen stehen 2024 und 2025 an

Präsident Jörg Niehoff vom Schützenverein Schöttelkotterhook, Tiekerhook, Eßseite blickte sogar noch ein Jahr weiter: Ende Juli 2025 feiert der Verein im Stadtosten seinen 100. Geburtstag.

Beim Volkstrauertag am 19. November übernimmt die Kranzniederlegung im Ortsteil Gronau der Schützenverein Nachbarschaft Rentenburg, für die stille Kranzniederlegung in Epe ist der Berger Schützenverein verantwortlich.

Nach dem Treffen ist vor dem nächsten Dreikönigstreffen: Die Bürgerschützengilde St. Georgi lädt schon jetzt zur Versammlung am 10. Januar 2024 ins Eper Wirtshaus ein.