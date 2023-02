Schwartze pocht auf Gesamtkonzept

gronau

Nicht mit einem Flickenwerk ein Projekt häppchenweise angehen, sondern nach einem Gesamtkonzept – möglicherweise auch in verschiedenen Schritten. So stellt sich die Wählergemeinschaft Epe Gronau (WEG) die Umsetzung größerer Entwicklungsmaßnahmen vor. Das in den vergangenen Tagen intensiv diskutierte Euregio-Quartier bietet ihrer Meinung nach die Gelegenheit dazu, Fehler aus der Innenstadtentwicklung oder bei der Planung des Germania-Areals nicht zu wiederholen.