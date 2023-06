Schwerverletzter nach Überholmanöver

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Dienstag in den frühen Abendstunden auf dem Amtsvennweg. Eine lebensgefährlich Verletzte wurde ins Klinikum nach Enschede gebracht. Die Straße musste zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt werden.

Auf dem Amtsvennweg ereignete sich am frühen Dienstagabend ein schwerer Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Es ist erst ein paar Tage her, dass es auf dem Amtsvennweg zuletzt gekracht hat. Am frühen Dienstagabend ereignete sich erneut ein Unfall auf der Bundesstraße 70. Dieses Mal in der Nähe zur Abzweigung Flörbachweg.

Nach ersten Einschätzungen der Polizei war ein Tiguan aus den Niederlanden bei einem Überholvorgang mit einem ihm entgegenkommenden Fiat Panda zusammengestoßen. Dabei wurde auch ein Ford Focus aus dem Kreis Borken in den Unfall hineingezogen.

Annahme: Massenunfall

Da die Feuerwehr bei der Alarmierung von sechs Verletzten ausgehen musste, wurde von einem Massenunfall ausgegangen, eine große Mannschaftsstärke alarmiert, die aber zum Glück nicht eingreifen musste. Letztendlich gab es eine Schwerverletzte, die von den Feuerwehrleuten aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden musste und in die Klinik nach Enschede gebracht wurde. Darüber hinaus geht die Polizei nach ersten Angaben von zwei weiteren Leichtverletzten aus.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. In der Folge war die B70 von der Auffahrt an der B54 bis zur Unfallstelle sowie auch aus der Gronauer Richtung bis zur Räumung der Unfallstelle voll gesperrt.