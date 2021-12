Viele Menschen in Gronau und Epe kannten Günter Kendzierski. Er engagierte sich bei der Feuerwehr und ebenso in der Lokalpolitik. Jetzt ist er mit nur 62 Jahren verstorben.

Günter Kendzierski ist tot. Der Feuerwehrmann und CDU-Ratsherr verstarb am 4. Dezember nach längerer Krankheit im Alter von 62 Jahren.

Die Arbeit der Brandschützer zieht sich wie ein roter Faden durch seinen Lebenslauf. Am 23. September 1976 trat der Verstorbene in den Löschzug Epe der Freiwilligen Feuerwehr Gronau ein. 1983 ergab sich für ihn die Möglichkeit, sein Hobby zum Beruf zu machen. Er wechselte zur Kreisleitstelle nach Coesfeld und verrichtete dort seinen Dienst als Wachabteilungsleiter. Am 1. März 2019 verabschiedete er sich in den wohlverdienten Ruhestand.

Als Freiwilliger Feuerwehrmann blieb er der Wehr vor Ort treu. 1986 wurde er für vier Jahre zum Vertrauensmann des Löschzuges gewählt und seit 1990 zum Löschzugführer. Dieses Amt hatte er – mit Unterbrechung von 2009 bis 2013 – bis zu seinem Tod inne.

„Als ausgebildeter Feuerwehrtaucher war er jahrelang ein Garant bei Einsätzen und Übungen. Sein besonderes Engagement galt den zurückgesetzten und benachteiligten Feuerwehrleuten. Gerade diesem Personenkreis verhalf Günter Kendzierski eine Stellung in der Feuerwehr, die nicht an den Rand gedrängt, sondern in der Mitte unserer Feuerwehr liegt. Jungen Feuerwehrleuten war Günter Kendzierski ein gutes Beispiel für eine funktionierende Freiwillige Feuerwehr“, schreibt die Feuerwehr Gronau in einer Mitteilung zum Tode Kendzierskis.

Hervorgehoben wird auch sein Einsatz als Kreisausbilder und bei den Kreisfeuerwehrwettkämpfen, wo er auch als Schiedsrichter mitwirkte. Die seltene Ehrung mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze im Jahre 2017 hatte ihn persönlich überrascht.

Sein Herz schlug nicht nur für die Feuerwehr. Sein Interesse führte auch dazu, dass er sich in der Politik engagierte. Seit 1980 war Kendzierski Mitglied der CDU, zuletzt sowohl im Vorstand des CDU-Ortsverbandes Epe als auch des Stadtverbandes Gronau. Zudem war er Vorsitzender der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) in Gronau und auch Mitglied im Kreisvorstand.

Im Rahmen seines politischen Engagements gehörte er seit dem Jahr 2002 verschiedenen Ausschüssen des Rates zunächst als Sachkundiger Bürger an. Im Jahr 2014 wählten ihn die Bürger erstmals in den Rat. Nach der Wiederwahl im Jahr 2020 gehörte er dem Gremium bis zu seinem Tod an.