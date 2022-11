Seit 25 Jahren blau und weiß

Bevor der Fanbus zum letzten Heimspiel des Jubiläum-Jahres am Samstagmittag an der Gaststätte Strauß startete, versahen die Driland-Knappen die Eingangstür mit einem Bogen, den stilecht Rosen in Blau und Weiß

Wenn der Fanbus der Driland-Knappen nicht in Gronau an der Vereinsgaststätte Strauß startet, sondern vorher bereits die Mitglieder in Epe einsammelt, dann muss es sich um einen besonderen Tag handeln: Am Samstag begann der Schalke-Fanclub aus der Dinkelstadt mit seinen Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen.

Bogen für Vereinslokal

Um das Jubiläum gebührend feiern zu können, hatten sich die Blau-Weißen das letzte Heimspiel des Jahres gegen den FC Bayern ausgesucht – und selbst der Himmel strahlte herbstlich-königsblau, als eine Gruppe des Fanclubs in der Mittagszeit vor der Vereinsgaststätte einen Bogen an der Tür anbrachte, der mit weißen und blauen Rosen verziert worden war. Vereinswirtin Inge zeigte sich begeistert und bedankte sich mit einer erfrischenden Runde, bevor die Truppe der Jubiläums-Heimspielfahrt bereits um 14 Uhr früher als sonst üblich nach Gelsenkirchen aufbracht. „Wir wollten allen die Gelegenheit geben, an diesem für uns besonderen Tag etwas früher da zu sein, um beispielsweise noch den Fan-Shop besuchen zu können“, erklärte Nadine Figur. Einige werden auch die Gelegenheit zur kleinen Stärkung vor dem Anpfiff wahrgenommen haben – obwohl der Bus traditionell vor der Abreise auch immer noch eine Zwischenstation an der Gaststätte Nienhaus einlegt, wo ausreichend Verpflegung zugeladen wird.

Applaus trotz Niederlage

Auch wenn der amtierende deutsche Meister bei seinem 2:0-Sieg auf Schalke den Driland-Knappen kein Geburtstagsgeschenk unterbreitete – unzufrieden war von den Schalker Fans, die ihre Mannschaft nach Abpfiff vor der Nord-Tribüne mit minutenlangem Applaus bedachte, kaum einer. „Das war ´ne Anerkennung“, betonte Figur. Viele hätten vor dem Spiel mit einer höheren Niederlage gerechnet. „Wir haben uns nicht blamiert gegen den Tabellen-Ersten.“ Dem entsprechend gut war auch die Stimmung im Bus bei der Rückfahrt ins Westmünsterland.

Freie Plätze für Gala

Figur geht davon aus, dass vor Ort die gute Stimmung auf jeden Fall bis zum 26. November beibehalten werden kann. Denn dann findet der zweite Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten in der Gaststätte Nienhaus statt: Um 19.04 Uhr startet der Gala-Abend, zu dem ab 18 Uhr Einlass sein wird. „Es gibt noch Karten für Mitglieder und Partner“, verspricht Figur. Anmeldungen sind noch bis zum 23. November möglich. Und die Teilnehmer dürfen sich nicht nur auf ein Gala-Menü und eine besondere Tombola freuen, sondern auch auf einen ganz besonderen Gast: Der Inbegriff des Fallrückziehers, Klaus Fischer, wird an diesem Abend in Gronau als Schalker Legende zu Gast sein. Freuen dürfen sich die Fans schon jetzt auf eine weitere Überraschung.

260 Mitglieder

Aktuell gehören rund 260 Mitglieder aus beiden Stadtteilen und den umliegenden Ortschaften den Driland-Knappen an. Gegründet wurde der Fanclub vor einem Vierteljahrhundert von acht Fans in „Eds Eck“ – dem Jahr des UEFA-Cup-Sieges, in dem der Euro-Fighter-Mythos begründet wurde. Aber das wird dann bei der Gala sicher ausgiebig zur Sprache kommen.