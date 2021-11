Seit 40 Jahren an den Nadeln

Stricken macht Spaß – erst recht in der Gruppe. Doch der äußerst produktive Strickkreis in Epe hat nicht nur den Spaß im Sinn.

Der Strickkreis am Pfarrhof St. Agatha war in diesem Jahr wieder sehr produktiv. So haben die neun Frauen bislang 15 Decken und 110 Paar Puschen sowie zahlreiche Pullover, Mützen, Schals und Jacken gestrickt. Anneliese Leemreyze, seit den Anfängen des Strickkreises 1980 dabei, führt Buch über die gemeinsame Produktion. „In den 40 Jahren bis einschließlich 2020 haben wir beispielsweise 503 Decken, 1785 Pullover und 4450 Puschen gestrickt“, liest sie aus ihrer Liste vor. Hinzu kommen viele weitere Strickerzeugnisse vor allem für Babys und Kindergartenkinder.