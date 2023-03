Seit fünf Jahrzehnten an der Platte

Mit einer Dankandacht lässt Pfarrer Michael Vehlken am Samstagabend im Jugendzentrum Sankt Josef an der Kaiserstiege die 50-Jahrfeier der Sportsfreunde des Tischtennis beginnen. An die geladenen Gäste gerichtet unterstreicht der Pfarrer die Sinn stiftende Bedeutung des Tischtennisspiels und zitiert aus dem neuen Testament: „wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“. Mit den pastoralen Worten „unser Leben sei ein Fest“ übergibt er – quasi am historischen Ort – das Mikrofon an den aktuellen ersten Vorsitzenden der Juppis Klaus Freriks und an Otto Lohle, der den Abend „50 Jahre Tischtennisgemeinschaft Juppis“ launig moderiert.70 Gäste, alt und jung, versammeln sich hinter dem Namen der Gruppe und lassen fünf Jahrzehnte Revue passieren.

Wurzeln an der Ems

Man stelle sich ein Ferienhaus an der Ems im Frühjahr 1974 vor: Zwei Kumpel, beide Anfang 30, fordern sich zum Duell an der Tischtennisplatte auf. Ob das Spiel 21:0 oder unentschieden 27:27 ausgeht, ist nicht überliefert. Fest steht aber, dass dies die Geburtsstunde der Juppis sein sollte. Begeistert erzählt jetzt der Gründer und heutige Ehrenvorsitzende Hermann Grundmann von diesem Tag und er erinnert sich: „Wir spielten so lange, bis von der Grasfläche vor der Platte, nur noch ein Erdflecken übrig blieb.“

Aus der Herausforderung an der Ems wurde eine Leidenschaft zweier verrückter Freunde, die bis heute anhält und an diesem Samstag gefeiert wird.

Zeit für ein Danke

Die Gelegenheit beim Schopf ergriffen wurden unter dem Auge des Stellvertretenden Bürgermeister Ludger Hönerlage (CDU) und den Vorstandsmitgliedern Andreas Veltman (2. Vorsitzender), Wolfgang Rövekamp (Turnierleiter). Es werden verdiente Mitglieder und Unterstützer der Juppis geehrt – unter anderem Franz Kasprowiak für 49 Jahre, Herrmann Grundmann und Jochen Rinke für 50 Jahre sowie Sigi Rausch für 35 Jahre, Rainer Hewing und Klaus Freriks für 30 Jahre Vereinsmitgliedschaft, sowie der aktuelle Leiter des Jugendzentrums Jens Poth und der ehemalige Leiter Wolfgang Lobjinski .

Kein üblicher Verein

Die Juppis sind kein eingetragener Verein im Sinne des Vereinsrechts. Ihre 25 Paragrafen starke Satzung schreibt fest, dass sie ein reiner Männerverein sind und die Spielerfrauen kommentieren dies mit der Aussage „wir haben besseres zu tun“.

Firmencup als Highlight

Highlight der Hobbysportler ist der alle zwei Jahre ausgetragene Firmencup, den sie in Zusammenarbeit mit dem TTC Gronau organisieren und an dem 21 Teams und 150 Spieler teilnehmen.

Genau betrachtet erscheint das Modell der Juppis auch heute nachahmenswert, weil es neudeutsch die Work-Life-Balance stärkt. Einerseits fit bleiben und andererseits Geselligkeit praktizieren, weil nicht die Verbandsmeisterschaft im Mittelpunkt steht, sondern die Freundschaft der Hobbyspieler.