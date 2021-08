Selbst Brandwunden machen jungen THW-Helfern Spaß

Gronau

„Die Jugend von heute sitzt nur noch drinnen und spielt ständig am Handy!“, so das Vorurteil. Beim Übungsabend der Jugendgruppe vom Technischen Hilfswerk (THW) Gronau sah das jüngst ganz anders aus. Auf dem THW-Übungsplatz in Epe war Action angesagt: Das fiktive Szenario sah vor, dass Kinder beim Zündeln eine Verpuffung auslösten und Hilfe brauchten.