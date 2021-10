Selbstbewusste Weiblichkeit

June Cocó gastiert am 29. Oktober im Café Backstage des Rock‘n‘Popmuseums.

Am 29. Oktober (Freitag) steht die Sängerin June Cocó auf der Bühne im Café Backstage. Kraftvoll und verletzlich – das beschreibt die Songs von June Cocó am besten. Die 36-Jährige überzeugt durch ihre Wandlungsfähigkeit und eine facettenreiche Stimme. Im Café Backstage stellt sie ihr neues Album „Fantasies & Fine Lines“ vor. Das Publikum kann sich auf eine Mischung aus selbstbewusster Weiblichkeit und Femme Fatale freuen. Es wird ein sanfter Abend mit verträumten Klängen zum Entspannen und Nachdenken. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet elf Euro im Vorverkauf, 13 an der Abendkasse.

Im November folgen mit Kuersche und Sharon gleich zwei Konzerte der besonderen Art. Am 18. November bringt Kuersche mit seiner Akustikgitarre Indie-Pop Songs zum Besten. Am 20. November folgt jüdische Pop- und Unterhaltungsmusik von der Künstlerin Sharon.

Im Dezember geht es musikalisch weiter mit der Country-Sängerin Dana Maria und den Bands Von Welt und Soeckers.

Karten für die Konzerte sind im Vorverkauf an der Kasse im Rock‘n‘Popmuseum oder online unter www.rock-popmuseum.ticketfritz.de erhältlich. Für Veranstaltungen im Rock‘n‘Popmuseum gilt die 3G-Regel Im Innenraum herrscht auch weiterhin die Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.