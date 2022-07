Semun Akan zum Priester geweiht

Ein nicht alltägliches Ereignis für die syrisch-orthodoxe Gemeinde in Gronau. Ein Mitglied aus ihren Reihen ist am Sonntag zum Priester geweiht worden.

Ein großer Tag für die syrisch-orthodoxe Gemeinde in Gronau: Mit Semun Akan Beth Bahho ist ein Mitglied der Gemeinde zum neuen Pfarrer geweiht worden. Seine Eminenz Erzbischof Mor Philoxenus Mattias Nayis nahm am Sonntag die sakramentale Handlung durch Handauflegung in der Kirche des Heiligen Jesaja in Gronau vor.