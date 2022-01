Sendplatz bekommt ein neues Gesicht

Gronauer Ingenieurbüro erstellt Planungen in Metelen

Metelen/Gronau

Die Alte Post, die einst markant an der Kurve Sendplatz/Neutor in Metelen stand, ist längst abgerissen. Sie wich dem Neubau aus den 1970er Jahren, dessen Betonskelett die Basis für ein Neubauprojekt bilden wird. Die Planung der Baumaßnahme liegt in den Händen eines Gronauer Unternehmens.

Von Dieter Huge sive Huwe