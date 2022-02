Sicher mit dem Rad zum Drilandsee

Jos in het Veld (CDA Losser), Hermann Poorthuis (CDU Bad Bentheim), Martin Dust und Sandra Tiethoff (CDA Losser) trafen sich jetzt an der Gildehauser Straße, um über eine bessere Vernetzung der Radwege auf allen drei Seiten der Grenze zu sprechen.

„Es sieht gut aus, dass nicht nur die Radwegeverbindung zwischen unseren drei Kommunen am Schnittpunkt der Geschichte verbessert wird, sondern auch die Verkehrssicherheit deutlich gesteigert werden kann“, freut sich Martin Dust, Vorsitzender der CDU Gronau, über die Signale, die die Kommunalpolitiker aus den Verwaltungen erhalten haben.

Am südlichen Zipfel der unlängst errichteten Freiland-PV-Anlage wird auf einem Hügel ein Aussichtsturm in unmittelbarer Nähe zum Drilandstein errichtet (die WN berichteten). „Von dort wird auf der nördlichen Straßenseite ein Radweg entlang der Straße in Richtung Gasthof Driland gebaut“, beschreibt Dust die weiteren Planungen. Die bisherige Pferdewiese soll auch künftig erhalten bleiben – allerdings in diesem Bereich etwas in niederländischer Richtung verschoben. So wird der Platz für den 2,50 Meter bereiten Radweg samt der erforderlichen Seitenstreifen geschaffen.

„Durch die langgezogene Kurve ist die Verkehrssituation für Radfahrer und Fußgänger, die die Straße überqueren wollen, bislang alles andere als sicher“, berichtet Dust von eigenen Beobachtungen, wo trotz der vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzung in der Praxis immer wieder Gefahrenmomente entstanden seien. Auf Höhe des Gastronomiebetriebes soll deshalb eine Verkehrsinsel den gesicherten Übergang für Radfahrer und Fußgänger auf der L 572 ermöglichen.

„Straßen NRW hat Pläne abgesegnet“, freut sich Dust und ist sich mit seinen Mitstreitern sicher, dass der nun auf den Weg gehende Interreg-Antrag auch positiven Anklang findet und die Finanzierung des grenzüberschreitenden Projektes sicherstellen soll. „Die Signale haben wir von Stadt und Euregio erhalten“, hofft Dust auf eine Umsetzung in 2023.