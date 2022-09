Gronau/Epe

„Sicherheit durch Sichtbarkeit“ lautet das Motto auf dem Stadtfest Gronau und beim Michaelismarkt in Epe. An einem Stand informiert der Fahrradbeauftragte der Stadt, Hermann Nieratschker, bei beiden Veranstaltungen über die Möglichkeiten, wie Radfahrer und Fußgänger in der dunklen Jahreszeit ihre Sichtbarkeit und damit ihre Sicherheit deutlich erhöhen können.