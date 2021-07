Sicherheit und Gesundheit stehen an erster Stelle

Die Festtage im Dezember verbringen wir am liebsten mit der gesamten Familie und mit Freunden. Aber in diesem Jahr ist dies nicht möglich. Sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden sind aktuell viele Menschen mit dem Virus infiziert. Daher gelten in beiden Ländern strenge Regeln, um die Anzahl der Infektionen zu reduzieren. Die Bürgermeister appellieren daher, so wenig wie möglich zu reisen und die Weihnachtstage und den Jahreswechsel in kleinem Kreise zu verbringen. „Nur auf diese Weise bekommen wir das Coronavirus unter Kontrolle”, so ihre gemeinsame Botschaft.

Die Bürgermeister weisen darauf hin, dass die Maßnahmen auf beiden Seiten der Grenze ähnlich sind. Gaststätten, Restaurants und die meisten Geschäfte sind geschlossen, von nicht notwendigen Reisen wird abgeraten und die Abstandsregel von 1,5 Meter ist einzuhalten. „Lassen Sie uns alle solidarisch mit Älteren und Risikogruppen umgehen, damit wir Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen nicht überfordern“, so die vier Bürgermeister. „Halten wir uns alle an die Regeln, damit wir schnell aus diesem ,Lockdown‘ befreit werden“, so die vier Bürgermeister.