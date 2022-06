Sie haben keine Tour ausgelassen

Ibbenbüren/Gronau

Der Gronauer Christian Fauth fährt am Pfingstwochenende schon zum 40. Mal bei der Veteranen-Rallye in Ibbenbüren mit. Auch vor 32 Jahren, als er am Freitag vor Pfingsten Vater geworden war, war er am Start. Ein ähnlich freudiges Ereignis könnte auch diesmal mit der Rallye zusammenfallen.

Von Linda Braunschweig