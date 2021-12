Sieben Jahre Haft für Tankstellen-Schützen

Der 28-jährige Steven H. aus Amsterdam, der im November 2020 einen damals 20-jährigen Enscheder durch Schüsse lebensgefährlich verletzt hatte, ist zu einer Haftstrafen von sieben Jahren verurteilt worden. Das berichtet der Twentsche Courant Tubantia. Der 27-jährige Abdirahinan A. aus Hengelo, der H. aufgefordert haben soll zu schießen, wurde freigesprochen. Das Gericht sah es nicht als erwiesen an, dass er an der Tat beteiligt war. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen A. fünf Jahre Haft gefordert. A. sitzt derzeit eine andere Haftstrafe ab, wegen Beteiligung an einer anderen Schießerei in Enschede. Nach den Schüssen an der Tankstelle im Süden Enschedes waren die Männer über die Grenze nach Deutschland geflüchtet. In Alstätte warfen sie die Waffe aus dem Fenster, in Epe setzten sie das Auto in Brand, um Spuren zu verwischen.

Am Steuer des Autos saß während des Vorfalls und der Flucht der Enscheder Jacques G. Er hatte in dem Prozess gestanden, dass er der Fahrer war; er sei aber gezwungen worden. Das Gericht glaubte ihm, dass er nichts mit den Schüssen auf den 20-jährigen Enscheder zu tun hatte. Er wurde dennoch zu einer vierwöchigen Gefängnisstrafe verurteilt, weil er falsche Angaben gemacht hatte: Obwohl er gewusst habe, das das Auto in Brand gesteckt worden war, habe er es als gestohlen gemeldet. Der Hintergrund der Schießerei liegt weiterhin im Dunkeln, weil auch das Opfer keine Angaben machte. Vermutlich ging es um einen Streit im Drogenmilieu. Das Opfer überlebte, die Kugel konnte jedoch nicht aus seinem Körper entfernt werden.