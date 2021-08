Sieben Stationen mit Bezug zum Deutschen Roten Kreuz

Das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Gronau und Epe, lädt vom 1. bis 24. September zu einer spannenden Rallye ein. Das Angebot richtet sich an Familien und alle Bürger und Bürgerinnen unserer Stadt, auch Schulen sind herzlich zur Teilnahme eingeladen, schreiben die Veranstalter.

Sieben Stationen mit sieben Fragen zu verschiedenen Themen der Rotkreuzarbeit wurden von den Rotkreuzlern organisiert. Das Mitmachen lohnt sich, denn über 30 attraktive Sachpreise wurden von Sponsoren zur Verfügung gestellt. Die erste Station beginnt mit einer Frage zum Sanitätsdienst und ist am DRK-Zentrum an der Ochtruper Straße 138 in Gronau zu finden. Weitere Fragen befassen sich mit der Blutspende, dem DRK-Ortsverein, der DRK-Kita, dem Jugendrotkreuz und Erste-Hilfe-Kursen.

Die Aufgabe ist, an den sieben Stationen die sieben Antworten aus einem Text zu finden. Stationen sind die Sparkasse Westmünsterland in der Innenstadt, die Stadtbücherei, das Wildcat-Geschäft, die DRK-Familienzentren „Zum Regenbogenland“ und „Die kleinen Strolche sowie die Geschäftsstelle des DRK-Kreisverbandes Borken an der Gildehauser Straße 2.

Die ausgefüllten Laufzettel sind bis zum 24. September mit Kontaktdaten im DRK-Familienzentrum „Zum Regenbogenland“, Hinterm Schwanenteich 2 in Gronau abzugeben bzw. in den Briefkasten zu werfen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden durch eine „Glücksfee“ ermittelt.

Die Laufzettel kann man unter familie-in-gronau.de unter Aktuelles herunterladen oder im Familienzentrum „Zum Regenbogenland“ direkt oder per E-Mail erhalten drk.kita.gronau@versanet.de.