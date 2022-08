Silas Ricking zieht es in den Süden

Während das Saxofon wohl in Gronau bleiben muss, möchte Silas Ricking in seinem Freiwilligenjahr in Swakopmund nicht auf seine Callanetics-Ringe verzichten. Die Freizeit wird angesichts der Arbeit in einer Schule für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen begrenzt sein.Die zehn jungen Erwachsene, die am 1. September nach Namibia aufbrechen, waren in den vergangenen Woche bereits in Münster zur einem Vorbereitungsseminar zusammengekommen.

Foto: Guido KratzkeDRK