Skurriles und Seltenes in Linol

Schallplattenlabel in Linol geschnitten – das ist das Markenzeichen von O.W. Himmel. Ihm widmet das Rock’n’Popmuseum jetzt eine Sonderausstellung.

Im Rock’n’Popmuseum dreht sich alles um Musik. So auch bei der aktuellen Sonderausstellung „O.W. Himmel – der Linolschnitt im Pop“, die ab heute (10. März) bis zum 6. Mai zu sehen ist.

Aber was hat Linoldruck mit Musik zu tun? Jede Menge, wenn man die Arbeiten des saarländischen Künstlers O.W. Himmel betrachtet. Denn was wäre Musik ohne die Schallplatte, was wäre die Schallplatte ohne ihr Markenzeichen, zu Englisch Label?

Diese Schallplattenlabel, das Branding der Popindustrie und quasi Herkunftsstempel auf dem Schallplattencover, bilden den Kern der im Museum zu sehenden Linoldruckgrafiken. Auf der Suche nach skurrilen oder seltenen Markenzeichen durchkämmt O.W. Himmel die Plattenläden und schneidet sie in Linol. So finden sich unter seinen Arbeiten bekannte Label wie Ariola oder Electrola, aber auch vergessene und kuriose Marken sowie Underground-Label.

O.W. Himmel lässt diese Label aus ihrem Schattendasein in der Covergestaltung heraustreten und macht sie in seinen einzigartigen Linoldruckgrafiken selbst zu Kunstwerken. Daneben präsentiert die Ausstellung weitere Druckgrafiken des Künstlers, in denen es sich aber natürlich ebenfalls um Musik, um Abspielgeräte, um Schallplatten dreht.