Der Verein Grenzenlos ist am Freitag mit dem Integrationspreis 2022 der Stadt Gronau ausgezeichnet worden. Vor vollem Haus überreichte Bürgermeister Rainer Doetkotte im Café Grenzenlos die Urkunde an die Vorstandsmitglieder. Der mit 900 Euro dotierte Integrationspreis wird seit 2013 vergeben.

„So zahlreich und vielfältig wie die heutigen Gäste, so abwechslungsreich sind auch die Veranstaltungen und Begegnungen hier im Café, und so bunt gemischt seine vielen Besucherinnen und Besucher. So bunt wie unsere Stadt, so bunt wie Gronau“, sagte Doetkotte in der Laudatio, nachdem Kinder der DRK-Kita „Zum Regenbogenland“ die Feier mit einem zum Anlass passenden Tanz eröffnet hatten.

Doetkotte erinnerte daran, dass engagierte Bürgerinnen und Bürger den Verein 2020 gegründet hatten, „um die große Vielfalt der Menschen in Gronau zu würdigen.“ Mittlerweile habe der Verein einen wichtigen und festen Platz in unserer Stadt.

Die große Vielfalt der Menschen in Gronau würdigen

„Mit ganz viel ehrenamtlichem Einsatz, gezählt wurden weit über 1000 Arbeitsstunden, konnte der neue Standort am Kurt-Schumacher-Platz saniert und eingerichtet werden“, sagte er. Mitten im Zentrum der Stadt hätten die Vereinsmitglieder Platz geschaffen für grenzenlose Begegnungen, für grenzenlosen Austausch und grenzenlose Freundschaften. Ausstellungen und Veranstaltungsreihen gäben Menschen aller Couleur im Café Grenzenlos eine Stimme und förderten den Austausch. „Ob mit Musik, Tanz, Talk, Fotos, Kreativwettbewerben, Familientagen, Spieletreffs, Adventsbasaren, Fairtrade, Queer-Stammtisch, Blues­abenden, Kaffee, Kuchen, Frühstück, Sommerfest, Kunst und Begegnung bringt Ihr Verein Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen, Schichten und Altersgruppen zusammen.“

Apropos: Zu den ganz jungen Akteuren der Feier gehörten gestern drei Schülerinnen der Musikschule, die großes Talent zeigten.

Der Vorsitzende des Vereins, Erich Schwartze, hob in seiner Rede das Motto hervor, auf dem der Verein seine Arbeit basiert, und zwar den Ausspruch von Martin Buber: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ Gespräche auf Augenhöhe, von Solidarität, Toleranz, Respekt und Wahrheit getragen, führten zu Gewaltverzicht. Schwartze erinnerte an Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, an Willy Brandt, Michael Gorbatschow und Helmut Kohl, durch deren auf Gespräche basiertes Wirken der Frieden gefördert wurde.

Schwartze begrüßte die Schwesterorganisationen – die Bürgerstiftung, den Verein der Portugiesen, die Freiwilligenzentrale und „Menschen in Not“ –, deren gemeinsames Ziel es sei, das soziale Umfeld besser zu gestalten. Auch mit dem Jugendmigrationsdienst, der DRK-Integrationsagentur, dem Café Kiz, dem Gronet, der VHS, den Migrantenselbstorganisationen und vielen anderen Institutionen wird eng zusammengearbeitet.

Die aktuellen Formate sollen ausgebaut werden, kündigte der Vorsitzende. Was derzeit auf sehr gute Resonanz stößt, ist die Reihe „Grenzenlose Vielfalt – erzähl mir, wo du herkommst“, in der Migranten sich und ihr Land vorstellen – samt kulinarischer Häppchen. „Es ist schon ein regelrechter Wettbewerb entstanden, so viele Migrantinnen und Migranten wollen mitmachen.“ Und bei den Gästen komme die Reihe ebenfalls gut an.

Auch das Festbuffet am gestrigen Abend war kulinarisch international: syrische, irakische, türkische und deutsche Leckereien gab es. „Wir leben Integration ganz praktisch“, kommentierte Schwartze.