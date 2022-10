So gut besucht wie Weihnachten

Am Sonntag feierte die Landbevölkerung Gronau-Epe einen gemeinsamen Familien-Erntedankgottesdienst in der St.-Agatha-Kirche. Der Altarraum wurde von den Landfrauen herbstlich geschmückt, dabei stand eine alte historische Sturzkarre im Vordergrund.

Das Thema lautete an diesem Sonntag „Wenn aus Kleinem Großes entsteht“. Pastor Brüggemann freute sich besonders über das Erscheinen zahlreicher Kinder. Er stellte fest, dass die Kirche so gut besucht war wie zu Weihnachten. Anschließend luden die KLJB, der landwirtschaftliche Ortsverein, das Landvolk und die Landfrauen zu einem gemütlichen Beisammensein im Pfarrhof ein. Dort begrüßte Mechthild Schlamann, eine Sprecherin vom Landfrauen-Vorstandsteam, die Gäste und ging auf das Thema Erntedank in der heutigen politischen und gesellschaftlichen Zeit ein.

Die nächsten Termine der Landfrauen:

Beim Oldtimerhäckseln am 9. Oktober in der Gerdingseite in Epe bieten die Landfrauen am Nachmittag eine Caféteria an. Wer dafür einen Blechkuchen backen möchte, kann diesen von 12 bis 13 Uhr dort abgeben. Wer noch beim Kuchenverkauf helfen möchte, kann sich gerne bei Vera Uesbeck unter 0171/143 13 79 melden.

Das gemeinsame Singen unter der Leitung von Kalle Höper findet am 10. November (Donnerstag) um 19.30 Uhr im Dinkelhof in Gronau statt. Anmeldungen dazu nimmt Annegret Wilming unter 02565/68 58 entgegen.

Der nächste Spielenachmittag ist am 17. November (Donnerstag) um 14.30 Uhr im Pfarrhof. Nach Kaffee und Kuchen geht es mit lustigen Spielerunden weiter. Begrüßt werden auch gerne neue Teilnehmerinnen, die Freude am gemeinsamen Spiel und Unterhaltung haben. Jeder kann sein Lieblingsspiel mitbringen.

Wer sich dazu anmelden möchte, kann sich an Annegret Wilming, 02565/68 58, wenden.

Die „Adventsfeier einmal anders“ findet am 1. Dezember (Donnerstag) statt. Die Nachbarfrauen aus dem Lasterfeld laden dazu ein, weitere Infos dazu folgen in Kürze.