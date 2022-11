So wird die Dezember-Hilfe umgesetzt

Die Stadtwerke Gronau haben am Montag bekanntgegeben, wie sie die sogenannte Dezember-Soforthilfe umsetzen, mit der die Bezieherinnen und Bezieher von Gas und Wärme finanziell entlastet werden. Der jeweilige Abschlag für Dezember 2022 braucht nicht gezahlt zu werden. Die Abschläge für Strom, Wasser und Abwasser werden dagegen ganz normal abgebucht bzw. müssen überwiesen werden.

Wer per Lastschrift zahlt, braucht sich um nichts zu kümmern. Die Verminderung läuft automatisch, teilen die Stadtwerke mit. Wer per Dauerauftrag zahlt, kann die Abschlagshöhe einmalig um den Anteil Gas bzw. Wärme reduzieren oder aber normal bezahlen. In dem Fall wird die Zahlung mit der Jahresverbrauchsabrechnung verrechnet. Bei Jahresvorauszahlern erfolgt die Gutschrift grundsätzlich in der Jahresabrechnung.

Obacht beim genauen Betrag

Wichtig zu wissen: Die Minderung des Dezember-Abschlags entspricht nicht dem tatsächlichen Erstattungsbetrag. Der Gesetzgeber hat festgelegt, wie die Berechnung der Soforthilfe zu erfolgen hat. Für Gas errechnet sich die Höhe der Hilfe aus 1/12 des im September für die Verbraucher prognostizierten Jahresverbrauchs Gas, dem Bruttoarbeitspreis im Dezember und 1/12 des Bruttogrundpreises. Für Wärme errechnet sich die Höhe aus dem Abschlag im September 2022, die mit dem Anpassungsfaktor 1,2 multipliziert wird. „Dies wird in der Jahresrechnung automatisch berücksichtigt und entsprechend verrechnet“, versprechen die Stadtwerke. Nähere Informationen zur Berechnung unter bmwk.de

Die Soforthilfe vom Bund erhalten alle Haushaltskunden sowie Unternehmen, die über sogenannte Standardlastprofile abgerechnet werden. Dies sind meist Haushaltskunden und viele kleinere und mittlere Gewerbebetriebe.

Große Unsicherheiten

Wer mit Öl oder Strom heizt, hat keinen Anspruch auf die Soforthilfe. Darüber hinaus besteht kein Anspruch für Unternehmen, deren Jahresverbrauch größer 1,5 Mio. kWh ist (Ausnahmen gelten beispielsweise für soziale Einrichtungen und Vermieter) und dieser via registrierender Leistungsmessung erfasst wird. Weitere Details und Informationen unter stadtwerke-gronau.de.

„Die schwierige Situation auf dem Energiemarkt lässt eine halbwegs sichere Prognose für die weitere Entwicklung nicht zu. Verschiedene Faktoren und Ereignisse sorgen für ständige Änderungen und Unsicherheiten“, bedauert Stadtwerke-Geschäftsführer Herbert Daldrup auf der Website der Stadtwerke.

Hoher Beratungsbedarf erwartet

Für die Belegschaft des Unternehmens stellt die gegenwärtige Situation eine erhebliche Mehrbelastung dar. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit den Abrechnungen betraut sind, spüren das besonders. Es wird mit hohem Beratungsbedarf gerechnet – was einen erhöhten Kommunikations- und Informationsbedarf zur Folge hat – intern und extern. „Aber das ist nun mal unser Job“, zeigt sich Sylvia Rasokat-Poll (Teamleitung Marketing) bereit, die Herausforderungen anzunehmen.

Unabhängig davon gilt der Rat der Stadtwerke, weiterhin Energie zu sparen. „Die horrenden Preise machen uns allen zu schaffen. Momentan ist die beste Kilowattstunde die nicht verbrauchte, denn Energiesparen ist das Gebot der Stunde.“