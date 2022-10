„Soft Skills“: Was wichtig ist für den Berufsalltag

Wie finde ich als junger Mensch heraus, in welche Richtung es beruflich einmal gehen soll. Grundlegende Antworten auf diese so entscheidende Frage für Schülerinnen und Schüler lieferte im Fall der Gesamtschule Gronau am Donnerstag der Workshop-Tag „Soft Skills“.

Die Zahl der Studien- und Ausbildungsangebote ist heutzutage schier unüberschaubar – doch wie finde ich als junger Mensch heraus, in welche Richtung es beruflich einmal gehen soll? An der Gesamtschule gibt es dafür seit geraumer Zeit und als ein Baustein von vielen den Workshop-Tag „Soft Skills – Berufliche Qualifikation erwerben“. 59 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF, mithin der aktuell jüngste Jahrgang der gymnasialen Oberstufe der Schule, nahmen am Donnerstag an der vom Land NRW geförderten sowie vom Förderverein und der Volksbank Gronau-Ahaus unterstützten Orientierungsveranstaltung teil. Aus fünf Angeboten mit Themen von Selbstorganisation über Berufsknigge bis hin zum Sprechtraining konnten die Elftklässler wählen, um so für sich selbst in dieser wichtigen Lebensfrage weiterzukommen. Geleitet wurden die Workshops nicht von Lehrern der Schule, sondern von externen Experten mit breiter beruflicher Expertise.

Als Vermittlerin bei der Dozenten-Akquise mit an Bord war in der Vorbereitung Volkshochschule-Leiterin Helga Ausländer. Die Weiterbildungseinrichtung stellte zudem einen Teil ihrer Räume im WZG und im Eper Amtshaus zur Verfügung. Federführend vonseiten der Schule verantwortlich zeichneten die beiden Studien- und Berufskoordinatoren des Gesamtschul-Kollegiums, Ines van de Ven und Lucas Conrads.

„Es sollen den Schülern Inhalte vermittelt werden, die nicht Gegenstand des Fachunterrichts sind, trotzdem aber für den späteren Berufseinstieg wichtig sind“, definiert Lucas Conrads die inhaltliche Essenz des Weiterbildungstages. Dass die Workshops ausschließlich von Externen geleitet werden, erachtet er und seine Kollegin van de Ven als sehr wichtig. „Die Dozenten haben einen anderen Zugang zu den Schülern, sodass deren Aufmerksamkeit hoch ist“, haben sie festgestellt.

Workshopleitung mittels externer Dozenten

Der Soft-Skills-Tag diene im Wesentlichen einer ersten Standortbestimmung für die spätere Berufsfindung. Weitere Veranstaltungen bauen darauf auf. Wesentliches Ziel zudem: Die Schüler sollen auch untereinander ins Gespräch kommen, um so ihre Stärken besser einschätzen zu können.

Die Euregio-Volkshochschule beteilige sich gerne an der Berufsorientierung, so Helga Ausländer. „Es werden grundlegende Inhalte vermittelt, und nicht zuletzt sind die beteiligten Schülerinnen und Schüler potenzielle künftige Teilnehmende unserer Weiterbildungsangebote.“