Aktionskreis Pater Beda bittet weiter um Spenden für Lebensmittelpakete

Für ein Weihnachten ohne Hunger setzt sich der Aktionskreis Pater Beda in Brasilien ein. Für viele Menschen in dem großen Land hat die Corona-Pandemie die ohnehin schwierige Situation noch verschlimmert. Die Gesellschaft ist gespalten – der Hunger ist zurück.

Tausenden Familien in Brasilien hat der Aktionskreis Pater Beda in den vergangenen Monaten aktiv geholfen, da der Hunger ein zunehmend größeres Problem geworden ist.

Mit seinen 33 Partnern, die sich zum Netzwerk Solivida, also „Solidarität und Leben“ zusammengetan haben, hat der Aktionskreis in diesem Jahr gemeinsam dafür gekämpft, dass Tausende Familien in Notlagen zumindest mit ausreichend Lebensmitteln versorgt sind. Seit Mitte des Jahres können wieder erste Aktivitäten unter den vorgeschrieben Sicherheits- und Hygienekonzepten mit den Zielgruppen durchgeführt werden. Dabei gibt es viel nachzuholen und aufzuarbeiten.

Die Herausforderungen haben sich durch die Pandemie verschärft: Die politische und soziale Situation ist extrem angespannt, die Gesellschaft gespalten, der Hunger ist zurück. Bilder von Menschen, die hinter Müllautos herlaufen, um nach Nahrungsresten zu suchen, gingen durch alle Kanäle. Bildung, Gesundheit und die Förderung von Kindern und Jugendlichen blieben auf der Strecke – mehr denn je.

Die Pandemie hat vor allem gelehrt, wie wichtig der direkte Zugang zu Lebensmitteln ist. In der brasilianischen Gesellschaft lebt ein großer Teil der Bevölkerung von Arbeiten im informellen Sektor. Ein Tag ohne Arbeit bedeutet ein Tag ohne Geld. In der Pandemie heißt dies, keine Lebensmittel einkaufen zu können, die Wohnung zu verlieren und auf die Solidarität anderer angewiesen zu sein, heißt es in der Mitteilung des Aktionskreises.

Ernährungssicherheit gewährleisten

Über die Hälfte der Menschen in Brasilien leide durch die Pandemie und ihre Konsequenzen an Ernährungsunsicherheit. Das bedeute, dass Eltern nicht wissen, woraus die nächste Mahlzeit bestehen wird, dass nicht alle satt werden. „Unsere Partner vor Ort haben sich während der Pandemie über die solidarische Unterstützung und Spenden zu regelrechten Verteilzentren von Lebensmitteln und Hygieneartikeln entwickelt“, schreibt die Organisation weiter. „Zudem werden über die enge Vernetzung der ländlichen und städtischen Projekte Ernten von Kleinbauern aufgekauft und in den Städten verteilt.

Durch die überwältigende Solidarität aus Deutschland inspiriert, konnten unsere Partner auch in Brasilien Unternehmen und Privatpersonen für Kooperationen zur Unterstützung von Familien in Notlagen gewinnen.“ Unter dem Titel „Solidarität verbindet“ verschafft das neue Projekt eine Verbesserung der Ernährungssituation durch den Zugang zu alternativen Produktions- und Vermarktungsweisen. Dies geschieht über eine umfassende Bildungsarbeit und Kurse in verschiedenen Produktionsweisen und zur Vermarktung sowie über Investitionen in das Anlegen von Gärten, Baumschulen, Techniken zur Futterkonservierung, Herstellung von Kunsthandwerk, Errichtung von Küchen und Bäckereien sowie regelmäßigen Marktveranstaltungen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die über das Netzwerk Soli Vida geförderten Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Aktionskreis Pater Beda, wie zum Beispiel Gemeinschaftsgärten, Dachgärten und Hängegärten, haben in der Pandemie für viele Familien einen entscheidenden Unterschied gemacht.

Spendenaufruf

„Wir freuen uns, dass bewährte Methoden und Strategien so weiterverbreitet werden und immer mehr Menschen zu Gute kommen“, beton der Aktionskreis. Er versucht, auf diese Situation in Nordost-Brasilien aufmerksam zu machen und gleichzeitig Spenden zu sammeln, um den Kauf und die Verteilung von Lebensmittelpaketen auch weiterhin zu ermöglichen. 30 Euro reichen aus, eine Familie für eine Woche lang mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln zu versorgen.

„Wir haben diese Aktionen an fast allen Standorten der verschiedenen Institutionen durchgeführt, mit großem Erfolg und großer Dankbarkeit von Seiten der Partner und der begünstigten Familien“, so die Mitteilung abschließend. „Jedoch muss es unbedingt weitergehen, deshalb dieser Aufruf und diese Bitte um weitere Spenden.“

Spendenkonto: DKM - Darlehenskasse Münster, IBAN: DE51 4006 0265 0022 4442 00, BIC: GENODEM1DKM, Stichwort: Solidarität verbindet