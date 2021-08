Sonnenuhr soll Denkmal werden

Epe

Die Sonnenuhr am Heidehof in Epe fristet derzeit ein eher trauriges Darsein. Geht es nach dem Bürgerverein Dinkel-aue, dann soll sich das wieder ändern, das Kunstwerk überarbeitet werden. Ein erster Schritt ist es, sie in die offizielle Denkmalliste der Stadt aufzunehmen.

-mb-