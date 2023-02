Spannende Grenzfragen

Ob sich die Erkenntnis in Gronau durchsetzen wird, dass man Gebäude nur einmal abreißen kann? Die am Mittwochabend aufgekommene Diskussion im Hauptausschuss könnte eine Antwort auf die Frage liefern.

Beim Lesen der Montagsausgabe unserer Zeitung schaute sich Ratsurgestein Herbert Krause genau das Foto meines Kollegen Martin Borck zur Situation am Grenzübergang Glanerbruck an. Im Vordergrund zu sehen ist die ehemalige Gaststätte Verspohl, die im Laufe der Jahre im rückwärtigen Bereich mehrere An- und Umbauten erhalten hatte. Nach den bisherigen Vorstellungen der politischen Mehrheit und der Verwaltung soll dies Gebäude abgerissen und durch einen Neubau für die bislang noch schräg gegenüber ansässige Euregio-Geschäftsstelle ersetzt werden.