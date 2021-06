Spektakuläre Opferbergung

Gronau

Zu einer so ungewöhnlichen wie spektakulären Bergung bei einem Notfall musste am Montag die Gronauer Feuerwehr mitsamt ihrer neuen Drehleiter ausrücken: Auf einem Rohbau am Parkweg in Epe war ein Bauarbeiter infolge eines internistischen Notfalls zusammengebrochen. Die alarmierte Rettungswagenmannschaft stellte schnell fest, dass der Mann nicht so ohne weiteres vom Dach des Baus geborgen werden konnte und alarmierte die Feuerwehr.

wn