Spiele mit „Snegurotschka“ und „Baba Jaga“

Premiere feierte am Donnerstagnachmittag das Weihnachtsfest „Jölotschka“ für russischsprachige Kinder und Jugendliche in Gronau. Mehr als 200 Teilnehmer waren der Einladung des Deutsch-Osteuropäischen Integrationsvereins ins Haus der Begegnung gefolgt.

Ja ist denn schon wieder Weihnachten? Bei russisch-orthodoxen Christen trifft das zu, feiern sie doch die Geburt Christi erst am 6. und 7. Januar. Viele weihnachtliche Rituale sind jedoch schon zum Jahreswechsel üblich. Vielleicht eine Erklärung dafür, dass es auf die Einladung des Deutsch-Osteuropäischen Integrationsvereins für Kultur, Wirtschaft und Sport (DOIV) am Donnerstagnachmittag im Haus der Begegnung eine so große Resonanz gab. Mehr als 200 Kinder und Jugendliche waren mit ihren Eltern gekommen, um eine „Jölotschka“, ein traditionelles russisches Weihnachtfest, zu feiern. „Wir hatten vielleicht mit 50 Anmeldungen gerechnet“, zeigte sich DOIV-Vorsitzende Natalie Schiemann begeistert vom Zuspruch.

Eingeteilt in drei Altersgruppen wurde im Saal des ehemaligen Sporthotels über gut zwei Stunden hinweg ein buntes Programm geboten. Bei den kleineren traten die bekannten Figuren „Väterchen Frost“, das „Schneemädchen Snegurotschka“, der „böse Wolf“ und „Baba Jaga“, die Hexe aus der slawischen Mythologie, auf. Natürlich durfte auch der Nikolaus nicht fehlen, der gerne mit den kleinen Gästen spielte und später mit seinen Helfern für alle Teilnehmer Weihnachtstüten verteilte. Die älteren Jugendlichen, für die das international besetzte Orga-Team um Andrii Baloh eine Disco vorbereitet hatte, eingeschlossen.

Natalie Schiemann, selbst gebürtige Ukrainerin und Ratsmitglied der CDU, zeigte sich vor allem auch dankbar für die große Unterstützung durch lokale Sponsoren, die die Durchführung des Weihnachtsfestes erst ermöglicht hätten. Angesichts der vielen Krisen und des Krieges in Osteuropa sei es von großer Bedeutung gewesen, einen Gegenpol für die Jugendlichen zu setzen. Die sangen, spielten und klatschten, teils bunt kostümiert, begeistert mit. Im kommenden Jahr soll es auf jeden Fall eine Wiederholung geben.