Sportstätten an der frischen Luft

Die FDP wünscht sich eine Erweiterung und Aufwertung für den sogenannten BSG-Platz. Von einer solchen Maßnahme versprechen die Freien Demokraten sich viele Vorteile – von der Ausweitung der Sportmöglichkeiten auf Sand bis hin zu einer Vandalismusvorbeugung. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion für den Ausschuss für Sport, Gesundheitsprävention und Ehrenamt eingebracht, der am morgigen Dienstag tagt.

Beachsport oder Basketball?

Der Antrag könnte in Widerspruch zu Ideen stehen, die auf einen Antrag der Fraktion Pro Bürgerschaft stehen, der bereits im Februar im Sportausschuss beraten wurde. Die Fraktion hatte beantragt, die Basketballkörbe aus dem Stadtpark umzusiedeln. Auch für dieses Projekt ist inzwischen der BSG-Platz als mögliches Areal im Gespräch. Als Favorit – auch der UWG-Fraktion, die in Sachen Outdoor-Sportstätten ebenfalls aktiv ist – ist hier aber das Gelände unterhalb der Bogenbrücke im Rennen. Hier steht bereits ein Basketball-Korb.

UWG verweist auf Geld vom Land

Die UWG regt in ihrem Antrag generell den Ausbau von Sportstätten im Freien an und verweist dabei auf ein Förderprogramm der Landesregierung NRW. Auch dieser Antrag wird in der Ausschusssitzung am Dienstag beraten.

Das Problem mit den Basketball-Körben im Stadtpark liegt darin begründet, dass sie auf einem Ascheplatz aufgestellt wurden, der inzwischen mit Rasen bewachsen ist – ein Untergrund, der für den Sport kaum geeignet ist.

BSG-Platz / Familiengarten – ein Fleckchen mit Geschichte

Angelegt wurde der Familiengarten für die Landesgartenschau. Bereits im Jahr der Laga, 2003, schlug der Stadtjugendring vor, den Familiengarten als öffentlichen Jugendtreff zu erhalten. 2004 wurde er – neben anderen Laga-Flächen – unter der Bezeichnung „Familiengarten mit Waldteich“ zum Naherholungsgebiet bestimmt. Die Fläche entwickelte sich zum Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene, weshalb er auch von der Aufsuchenden Jugendarbeit regelmäßig angesteuert wird. 2011 ist das Grundstück kurz als möglicher Standort für eine Kita im Gespräch. 2015/2016 kam die Idee auf, das Grundstück könnte ein geeigneter Standort für Holzhäuser für Geflüchtete (Aktion „Haus der Gronauer“) sein. Dagegen regte sich Widerstand, insbesondere vom Stadtjugendring. „Wir möchten das ehemalige Laga-Gelände für unsere Jüngsten und alle Gronauer Familien erhalten“, hieß es seinerzeit als Begründung. 2018/2019 schließlich machte die BSG-Clique in Gronau von sich reden. Die Bezeichnung der von der Polizei als Bande eingestufte Gruppe geht auf den BSG-Platz als Treffpunkt zurück. Die Mitglieder der Clique, junge Erwachsene, Jugendliche und Kinder, waren durch Drogenkonsum und -kriminalität sowie Straftaten wie Ladendiebstähle, Einbrüche und Raubdelikte in den Fokus der Ermittler geraten.

Doch zurück zum BSG-Platz – oder Familiengarten, wie er zu Laga-Zeiten hieß: Hier gibt es bereits ein Beachvolleyballfeld. Daraus könnte nach der Einschätzung der FDP ein „Beach­sport-Areal“ werden, auf dem auch jüngere Sportarten wie Beach-Handball und -fußball gespielt werden könnten.

„Das Areal am Schürblick bietet ausreichend Fläche für ein zusätzliches multifunktionales Beachsportfeld mit Sporttoren (...). Ebenso könnte die Fläche auch für Individualsportübungen auf Sand genutzt werden. Der am Familiengarten bestehende Grillplatz könnte bei einem zusätzlichen Kleinfeldsportplatz aus Sand weiterhin erhalten bleiben“, heißt es im FDP-Antrag.

Neben der sportlichen kann sich die FDP auch eine Nutzung durch den Touristikservice und das Kulturbüro vorstellen. Auch eine Aufwertung der Verbindungsachse zwischen der Gronauer Innenstadt und dem Dinkelradweg sowie eine Verminderung des Vandalismus durch eine höhere Personenfrequenz führen die Freidemokraten als Argumente an.

Die öffentliche Sitzung des Sportausschusses beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Zuhörer sind willkommen.