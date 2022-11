Sportvereine besser unterstützen

Ja, ich dusche nach dem Vereinssport, bin also, obwohl ich gleichzeitig auch Fahrrad-Winterfahrer bin, in diesem Sinne ein „Warmduscher“. Und ja, ich habe Glück, nach dem Beschluss der Politik auch in diesem Energiekrisen-Winter darauf nicht verzichten zu müssen. Nutze ich doch als Vereinssportler eine der beiden Hallen, in denen die Abschaltung des Warmwassers zurückgenommen worden ist. Für mich eine gute Nachricht, denn nach der Kaltdusch-Premiere nach der Sportstunde Anfang Oktober in der Halle Gasstraße kann ich mit wenig Überraschung sagen: Nein, es ist wahrlich kein Vergnügen zu spüren, was es bedeutet, sich unter einen nicht temperierten Wasserstrahl zu stellen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet