Sprit ist in Glanerbrug nicht günstiger

Die Schlangen vor der Jet-Tankstelle an der Enscheder Straße in Gronau sind am Freitagnachmittag fast so lang wie immer. Autos mit niederländischen Kennzeichen stauen sich über die Iltisstraße hinweg. Aber war da nicht was? Wollten die Niederlande nicht die Abgaben auf Diesel und Benzin deutlich senken? Um elf Cent auf den Liter Diesel und sogar 17 Cent für Benzin?

Die Preisunterschiede zugunsten Gronaus sind trotzdem immer noch vorhanden, wie eine schnelle Stichprobe deutlich macht: In Glanerbrug zahlt man an der Shell-Tankstelle für den Liter Diesel 2,079 Euro. Fünf Kilometer weiter östlich sind es 1,999. Der Liter Euro-Super kostet in Glanerbrug 2,169 Euro, in Gronau ist er 14 Cent günstiger. Kein Wunder also, dass Niederländer immer noch diesseits der Grenze tanken. „Wir haben hier auf jeden Fall so viel zu tun wie sonst auch“, heißt es bei der Jet-Tankstelle. An anderen Grenzorten kann es aber anders aussehen. So war laut niederländischen Medienberichten der Sprit in Denekamp günstiger als in Nordhorn.