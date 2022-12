Spuren im Schnee führen zu Verdächtigem

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag (16.12.) einen mutmaßlichen Fahrraddieb geschnappt.

An einem Fahrrad zu schaffen gemacht hat sich nach Angaben eines Zeugen ein 38 Jahre alter Mann auf dem Bahngelände in Gronau. Am Freitag gegen 2.45 Uhr fühlte sich der Gronauer wohl durch den Zeugen gestört, sodass der von seiner Tat Abstand nahm und mit einem anderen Pedelec davonfuhr.

Eine Spur in der „frischen“ Schneedecke führte die alarmierten Polizisten zu dem mutmaßlichen Fahrraddieb. Da die Personalien vor Ort nicht festgestellt werden konnten, sollte ein Transport zur Polizeiwache erfolgen. Dieser Maßnahme widersetzte sich der 38-Jährige erfolglos. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der Gronauer entlassen. Die Ermittlungen der Kripo Gronau dauern an. Das teilte die Polizei mit.