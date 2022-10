Missbrauchsfälle in St. Agatha: Es brodelt in der Gemeinde

Der Interventionsbeauftragte des Bistums, Peter Frings, beantwortete am Dienstagabend Fragen der Gemeindemitglieder zu Missbrauchsfällen in der Pfarrei St. Agatha.

Eine höchst sensible Problematik und ein schwieriges Unterfangen standen am Dienstagabend auf der Agenda der katholischen Kirchengemeinde St. Agatha: Gemeindepfarrer Thorsten Brüggemann hatte die Gemeindemitglieder eingeladen, gemeinsam mit dem Interventionsbeauftragten des Bistums Münster, Peter Frings, das Gespräch zu den bekanntgewordenen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche sowohl allgemein, als auch vor Ort in der Eper Gemeinde zu suchen. Im Sommer waren dort die Vorwürfe gegen den verstorbenen Pfarrer T. sowie den verstorbenen Kaplan H. bekannt geworden. Zwei Betroffene hatten sich bei Brüggemann gemeldet (wir berichteten).