Staatsanwaltschaft fordert erneut 16 Jahre Haft

In einem Berufungsprozess hat die niederländische Staatsanwaltschaft erneut 16 Jahre Haft gegen den mittlerweile 28-jährigen Maurits R. gefordert. Das berichten niederländische Medien. Maurits R. war vor drei Jahren zu einer Freiheitsstrafe in dieser Höhe verurteilt worden, weil er in zwei Fällen Häuser in Almelo in Brand gesteckt hatte. Dabei habe er in Kauf genommen, dass die Bewohnerinnen ums Leben hätten kommen können. Die Anklage lautete damals auf versuchten Mord. Maurits R. war an beiden Brandstiftungen beteiligt, obwohl er wusste, dass die Bewohnerin im ersten Fall nur mit knapper Not den Flammen entkommen war.

