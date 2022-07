Stadt erhofft sich Verbesserung der Situation

Der Gronauer Wochenmarkt am Samstag soll umziehen. Ab dem 13. August befinden sich die Stände in der neu gestalteten Neustraße. Die Stadt verfolgt damit ein besonderes Ziel.

Der Samstags-Wochenmarkt in Gronau zieht um: Ab dem 13. August werden die Marktstände in der neu gestalteten Neustraße aufgebaut. Wochenmärkte sind eine Bereicherung. Lokale Spezialitäten, frisches Gemüse und Obst, Qualität bei Fleisch, Geflügel und Fisch, duftende Backwaren und bunte Blumen – all das mache einen Wochenmarkt lebendig und attraktiv für die Kundschaft, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Gronau.

Die Wochenmarktsituation in Gronau bedürfe einer Verbesserung. Insbesondere seit dem Umzug auf den Kurt-Schumacher-Platz sanken die Kundenzahlen und Marktbeschicker wanderten ab. Die Verwaltung und die Politik in Gronau sind an einer Attraktivitätssteigerung und damit an einer Belebung des Wochenmarktes in Gronau interessiert und haben im März dieses Jahres beschlossen, die Wochenmärkte in Gronau und Epe in professionelle Hände zu geben. Seit dem 1. Juli organisiert die Deutsche Marktgilde die Marktsituation in Gronau und Epe.

Wunsch der Marktbeschicker

Mit der Neugestaltung der Gronauer Innenstadt und der Fertigstellung der Neu- und Schulstraße zieht der Wochenmarkt samstags – auch auf Wunsch der Marktbeschicker – nun in diesen Bereich der Innenstadt.

„Die professionelle Stärkung der Wochenmärkte in Gronau und Epe ist uns als Stadt ein großes Anliegen. Insbesondere die sehr gute Zusammenarbeit von Stadtmarketing und City-Ring Gronau wird auch dazu beitragen, dass die Verlegung des Wochenmarktes positiv begleitet wird“, wird Bürgermeister Rainer Doetkotte in der Pressemitteilung zitiert.