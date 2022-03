Stadt Gronau ist gut vorbereitet

Gronau

Die Not ist riesig, weit über eine Million Menschen sollen sich bereits auf der Flucht vor dem Kriegs-Terror in der Ukraine befinden. Auch in Gronau sind die ersten Flüchtlinge, 95 Prozent davon Frauen und Kinder, „gestrandet“. „Jetzt geht es darum, dass sie nicht nur ankommen, sondern dass sie sich bei uns auch wohlfühlen“, beschreibt Gabi Könemann, Pressesprecherin der Stadt, die aktuelle Lage.

Von Martin Weßeling