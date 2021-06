Gronau

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwochabend mehrheitlich grünes Licht für den Verkauf des Grundstückes am Drilandsee für die Investorengruppe um dem Eper Guido Hoff gegeben. Wie die Stadtverwaltung am Tag nach der nichtöffentlichen Sitzung mitteilte, wurde den geänderten Konditionen mehrheitlich zugestimmt. Doch das muss nicht das Ende sein.

Von Guido Kratzke