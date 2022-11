Stadt sucht Klimapaten

Die Stadt Gronau sucht Ehrenamtliche, die sich gerne mit kleinen und großen Projekten für mehr Klimaschutz in ihrem Umfeld einsetzen möchten. Interessierte sind zu einer Infoveranstaltung eingeladen, die am 10. Januar (Dienstag) stattfindet. Mit der Einstellung einer Klimaschutzmanagerin hat die Stadt Gronau erste personelle Voraussetzungen für mehr Klimaschutz vor Ort getroffen. Das im Juni 2022 verabschiedete Klimaschutzkonzept für die Stadt Gronau zeigt den Weg für weitere Bemühungen im Klimaschutz auf.

„Das ist bereits eine gute Basis“, erläutert Carolin Wicke, Klimaschutzmanagerin der Stadt Gronau. „Allerdings kann es gar nicht genug Unterstützung für den Klimaschutz geben, wenn wir unsere städtischen sowie die überregionalen Klimaziele erreichen möchten. Außerdem ist die lokale Vernetzung, zu der Ehrenamtliche beitragen können, sehr wertvoll“, so Wicke weiter.

Klimaschutz in kleinen Kommunen

Denn: Für den Klimaschutz vor Ort zählt jede helfende Hand. In diesem Sinne beteiligt sich die Stadt Gronau am Projekt „KlikKS“. Das steht für „Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen“ und ist ein Projekt der Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz (NRW.Energy4Climate). Dazu sucht die Stadt Gronau Interessierte für ein Ehrenamt im Bereich Klimaschutz, sogenannte Klimapatinnen und Klimapaten.

Diese sind Bürgerinnen und Bürger, die sich gerne mit eigenen Projekten für mehr Klimaschutz vor Ort einsetzen möchten. Hierzu werden sie im Rahmen von Schulungen und Workshops auf ihre Rolle vorbereitet.

Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt. Um Interessierten eine genauere Vorstellung von dem zu geben, was sie als Klimapaten erwartet, lädt die Stadt Gronau am 10. Januar (Dienstag) um 18.30 Uhr zu einer Infoveranstaltung in das Wirtschaftszentrum, Besprechungsraum (3. OG), Fabrikstraße 3, ein. Interessierte können sich bis zum 20. Dezember (Dienstag) per E-Mail an klimaschutz@gronau.de anmelden.