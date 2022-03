Stadt will Marktgilde ins Boot holen

Wie soll es weitergehen mit den Wochenmärkten in Gronau und Epe? Der Mittwochsmarkt in Gronau war – wie berichtet – in den vergangenen Wochen ein Trauerspiel: Er fand gar nicht statt. Und samstags verloren sich auf dem Kurt-Schumacher-Platz die wenigen Anbieter. In Epe bieten auf dem Markt am Freitag in der Merschstraße um die neun Händler ihre Waren an. Die Akquise neuer Beschicker verlief bisher ohne großen Erfolg. Der Haupt -und Finanzausschuss wird sich am morgigen Mittwoch mit dem Thema beschäftigen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus.

