Stadtfestival 2021 soll stattfinden

Michael Bradkes Wasserorchester gehört sicherlich zu den absoluten Highlights beim Laga-Koller am Donnerstagabend auf dem Inselparkgelände. Die Organisatoren bereiten aktuell auch das Stadtfestoval vor. Noch ist allerdings dessen rechtlicher Rahmen alles andere als klar.

Laga-Koller liefert am Donnerstag einen Vorgeschmack

Am morgigen Donnerstagabend steht ab 17 Uhr die nächste Auflage des Laga-Kollers im Terminkalender. Zu Gast sein wird dabei auch Michael Bradkes Wasserorchester (rundes Foto).

Beim Gronauer Stadtmarketing richten sich aktuell die Blicke mit einiger Spannung in Richtung Berlin und Düsseldorf. Wie werden die neuen Corona-Regelungen aussehen? Was darf in welchem Rahmen gemacht werden?