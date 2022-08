Stadtfestival im Zeichen von Hollywood

In den aktuellen Zeiten ein Stadtfestival auf die Beine zu stellen, ist keine Selbstverständlichkeit. Doch die Unternehmen im Cityring gehen es gemeinsam mit dem Stadtmarketing und dank einiger Sponsoren wieder an. Vom 16. bis 18. September (Freitag bis Sonntag) stehen die Aktivitäten im Zeichen von Hollywood.

Wie in den vergangenen Jahren wird es ein Streetfood-Angebot auf dem Inselparkgelände geben und eine Bühne, von der aus Livemusiker und DJs das Gelände beschallen. Der Sonntag ist verkaufsoffen.

Inselparkgelände

Ein neuer Fokus liegt auf dem Platz vor der Evangelischen Kirche, so Elke Rinke vom Stadtmarketing am Donnerstag im Kreise von Geschäftsleuten und Sponsoren. Die umliegenden Kaufleute und Gastronomiebetriebe werden unter anderem einen Flohmarkttisch unter dem Motto „Zahle, was du willst“ aufbauen. Der Verkaufserlös geht an die „Tafel“. Bei einer Versteigerung wird eine „Wohnzimmerlesung“ mit Tönne Speckmann an den Meistbietenden vergeben. Speckmann wird aus seinem plattdeutschen Buch vorlesen. Außerdem wird es in der Kirche einen Filmmusikabend an der Orgel geben.

Wohnzimmerlesung

Das Cinetech stellt Aufsteller und Filmplakate zur Verfügung, die die Schaufenster der Cityring-Geschäfte schmücken werden. Hollywood eben. Auch Micky und Minnie Maus samt Pluto werden erwartet.

Als Hingucker werden erneut viele Oldtimer in der Innenstadt aufgestellt werden. Ansonsten warten ein kulturelles Mitmachprogramm und ein Kinderflohmarkt auf die Gäste. Auch Sport-, Tanz- und Artistikdarbietungen werden beim Stadtfest nicht fehlen.