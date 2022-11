Städtische Grundstücke nur noch im Erbbaurecht?

Die Fraktion GAL/Die Linke möchte die Vergabe städtischer Grundstücke, insbesondere in Gebieten für den privaten Wohnungsbau, auf neue Füße stellen und hat zur Ratssitzung in der kommenden Woche einen Antrag gestellt, wonach diese künftig nicht mehr verkauft, sondern nach dem Erbpachtrecht vergeben werden sollen. Beim Erbbaurecht bekommt der Bauherr ein Grundstück geliehen. Er ist zwar Eigentümer an seinem Haus, muss das Grundstück aber zurückgeben, wenn der Vertrag abgelaufen ist – in der Regel nach 99 Jahren. Als Gegenleistung für die Überlassung des Grundstücks erhält der Erbbaurechtsgeber ein Entgelt – den Erbbauzins.

