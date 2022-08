Starke Verbundenheit zu Gronau

Mit seinem Besuch in Gronau löste Pfarrer Philipp Irmer ein Versprechen ein, das er im Mai gegeben hatte. Dafür reiste er fast 700 Kilometer aus Tschechien nach Gronau an.

In der St.-Antonius-Gemeinde hat Philipp Irmer von 2000 bis 2003 als Kaplan gewirkt. Dann zog er in den tschechischen Wallfahrtsort Mariánské Radčice (Maria Ratschitz) in Nordböhmen um – und dort ist er immer noch. Doch die Verbindungen zur Gronauer Gemeinde sind nie abgebrochen. Nicht zuletzt dank des Freundeskreises Mariánské Radčice, der Irmer und seine Gemeinden unterstützt. Denn: Als er in Mariánské Radčice ankam, war das Pfarrhaus eine Ruine, die Kirche baufällig und der Kirchen­besuch der sowieso schon wenigen Katholiken lag quasi bei null. Doch sein Enthusiasmus und seine unkonventionelle Art zeitigte Erfolge.