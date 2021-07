Stärke wird derzeit zur Schwäche

„Unsere meisten Kurse sind auf Begegnung ausgelegt“, verweist er darauf, dass den sozialen Kontakten eine besondere Bedeutung zukommt – aber die ist in Zeiten von Kontaktsperren und Versammlungsverboten nicht möglich.

Auch Helga Ausländer, Leiterin der Euregio-Volkshochschule (VHS), steht mit ihrem Team vor besonderen Herausforderungen. „Wir haben bis Ende April 316 Unterrichtsstunden absagen müssen“, verweist Ausländer auf eine Herausforderung der vergangenen Wochen. Und bis Ende April sind in den Bildungseinrichtungen alle Veranstaltungen auf Eis gelegt.

Ausgefallene Angebote nachholen

Wie es danach weitergeht? Auf diese Frage können die Leiter von VHS und FBS natürlich keine konkrete Antwort liefern, sie hoffen allerdings darauf, dass das Kursangebot dann fortgesetzt werden kann. „Wir hoffen auch darauf, dass wir einige der Angebote, die ausgefallen sind, nachholen können“, zeigt sich Helga Ausländer optimistisch. Das gelte allerdings nicht für alle Angebote.

Dass ein Nachholen Schwierigkeiten bereiten könnte, darauf verweist Gerd Büscher. Zusätzliche Termine bei den Dozenten und Raumkapazitäten könnten in beiden Fällen zu einem Flaschenhals werden.

In beiden Einrichtungen laufen neben den organisatorischen Arbeiten rund um die entfallen Veranstaltungen derzeit aber auch bereits die Vorbereitungen für das zweite Halbjahr. Die Programme werden vorbereitet, als würde es keine Corona-Einschränkungen mehr geben.

Vielzahl von Fragen

Könnte die Digitalisierung den beiden Gronauer Bildungsträgern aktuell oder in Zukunft helfen? Kurzfristig sieht Helga Ausländer nicht die Möglichkeit, nach den Osterferien, in denen der Lehrbetrieb ohnehin ruht beispielsweise Präsenzseminare in Webinare umzuwandeln, die dann komplett über das Internet abgewickelt werden. „Es gibt zwar die VHS-Cloud“, verweist sie auf eine technische Plattform. Aber sie sieht eine Vielzahl von Fragen, die im Vorfeld geklärt werden müssten. Angefangen vom Schulungsbedarf bei den Dozenten bis hin zu der Frage, ob die Kursteilnehmer technisch ausreichend ausgestattet sind, um an den Angeboten teilnehmen zu können. Ob das technische Verständnis vorhanden ist – und vor allem, ob sie überhaupt Interesse an einer solchen Veranstaltungsform haben.

Beiträge werden zurückerstattet

Diese Frage steht auch bei Gerd Büscher im Mittelpunkt. „Es geht vielen auch um das Miteinander, den persönlichen Kontakt“, weiß der FBS-Leiter aus Gesprächen mit Teilnehmern und Seminarleitern. Derweil erhalten die Kursteilnehmer bei der FBS bereits gezahlte Kursbeiträge in diesen Tagen zurückerstattet, die Dozenten haben ihre Honorare für die bereits durchgeführten Veranstaltungen erhalten. „Und wenn wir arbeiten können, dann starten wir sofort wieder durch.“