„Stars“, „Sternchen“ und viel Begeisterung im Saal Nienhaus

Mit mehr als 40 Auftritten in der laufenden Session in der Grenzregion konnten sie sich gut vorbereiten auf ihr „Heimspiel“ bei Nienhaus: Kein Wunder, dass die vier Tanzgarden der „Münsterländer Dinkelfunken“ am Rosenmontag bei der großen Kinderkarnevalsparty in der Vereinsgaststätte vor Begeisterung nur so sprühten. Und keine Frage: Mit ihrer guten Laune steckten sie das junge Publikum schnell an. Im proppenvollen Saal herrschte tolle Stimmung. Sicher mag dazu auch beigetragen haben, dass gerade die Kleinsten mit den größten Nachholbedarf in Sachen Karneval haben.

