Startschuss für Kulturelle Bildung

Protokoll einmal anders: Der Zeichner Andreas Gaertner aus Münster fasste die Diskussionsergebnisse mittels „Graphic Recording“ direkt auf einer großen Zeichenfläche zusammen. Sara Maria Braun und Ulrike Münter (rundes Foto links) von der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW erläuterten die Idee eines Kommunalen Gesamtkonzepts für Kulturelle Bildung, nachdem Britta Drewitz vom Rock´n´Popmuseum und Sabine Thünenkötter vom Kulturbüro Gronau (rundes Foto rechts) in das Thema eingeführt hatten.Zunächst erläuterten einige der Teilnehmer ihre gegenwärtige Situation im Plenum, anschließend wurde locker in kleinen Gruppen an Stehtischen diskutiert.

Foto: Guido Kratzke