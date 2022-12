Stein im Schuh des Bürgermeisters

Ein Seniorenbeirat, tut der denn Not? Viele Skeptiker begleiteten die Einführung der Vertretung der älteren Bürgerinnen und Bürger Gronaus im Jahr 2015. Sieben Jahre später ist das Gremium längst etabliert, wenngleich es auch unerwartete Rückschläge gab. Ein Zwischenfazit mit Ausblick auf die kommenden Jahre.

Sie gehören zum Seniorenbeirat: (v.l.) Gerd Engbrink, Christian Mönninghoff, Martha Bösing, Mathias Frings sowie Margot und Manfred Haupt. Die Frauen und Männer möchten dazu beitragen, den Lebensalltag von älteren Menschen in Gronau zu verbessern.

Wussten Sie’s? Seit 2015 schon hat Gronau einen Seniorenbeirat, vor zwei Jahren gab es eine erste Neuwahl. Seine Aufgabe: Die Interessen der Bevölkerung, die 60 Jahre und älter ist, in Politik und Öffentlichkeit vertreten. Die Mitglieder haben sich aber nicht nur auf die Fahnen geschrieben, in allen Angelegenheiten, die diese Altersgruppe in der Stadt tangieren, mitzuwirken. Sie wollen zugleich auch eine Brücke zur jüngeren Generation bauen.