Steinerne Erinnerungspunkte

Das Festival „Musik und Kultur in westfälischen Landsynagogen“ machte am Sonntag in Epe und Gronau Station. Auch die „Baustelle“ der Synagoge war Ziel der Gäste. Dort wurden neue Erkenntnisse der Archäologen bekannt.

Ein Blick auf die jüngsten Funde in der „Baustelle Synagoge“ war am Sonntag bei einer Führung mit Norbert Diekmann und Rudolf Nacke möglich. Zu sehen waren in dem weitestgehend entkernten Synagogengebäude an der Wilhelmstraße schwarze und gelbe Fliesen von Villeroy und Boch, die einst vermutlich den Mittelbereich des großen Synagogenraums bedeckten. Bei den Arbeiten sind auch Glasscherben gefunden worden, die Hinweise auf die Reliefstruktur der früheren Fensterscheiben geben können.