Steinige Suche nach einem neuen Hausarzt

Sich heutzutage in Gronau einen neuen Hausarzt su suchen, scheint eine Herausforderung zu sein. Viele Patienten sehen sich nach der „vorübergehenden“ Schließung ihrer Praxis zu diesem Schritt gezwungen. Sie stehen vor vielen Unwägbarkeiten.

Viele Patienten in Gronau befinden sich auf der Suche nach einer neuen Hausarztpraxis.

In Gronau hat sich die Ärzte-Situation verschärft. Seit gut acht Wochen ist die Praxis Dr. Pfürtner, nach eigenen Angaben, „vorübergehend geschlossen“. Zu erreichen sind weder er noch die Praxis nicht – weder für die Redaktion, noch für die Patienten, wie uns mehrfach gespiegelt worden ist. E-Mails werden nicht beantwortet, bei Anrufen springt die automatische Bandansage an. Auch kämen die Patienten derzeit nicht an ihre Patientenakten.