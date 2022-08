Drei neue Wohnmobilstellplätze am Amtsweg in Epe komplettieren seit Kurzem das Angebot in Gronau und Epe. Doch Teile der Politik kritisieren den Standort.

Die Nachfrage nach Wohnmobilen hat nicht zuletzt in der Corona-Krise exorbitant zugenommen. Keine Frage: Diese Art des Reisens, bei dem der Urlauber sozusagen seinen Hausstand mit dabei hat, wird immer beliebter. Doch wohin mit den mobilen Campern, wenn unterwegs eine Übernachtung ansteht? In Gronau gab es bislang am Alfred-Dragstra-Platz in Citylage eine kostenlose sowie im Driland am Brechter Weg eine gebührenpflichtige Abstellmöglichkeit. Und seit neustem – als Ergebnis eines Antrages der Fraktion Pro Bürgerschaft – drei weitere Stellplätze auf öffentlichem Grund in Epe. Auf dem Parkplatz am Amtsweg hat die Verwaltung Schilder aufstellen lassen, die dieses kundtun.